На полуострове в акватории Оки под Рязанью обнаружили крупную нарколабораторию

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-26T15:22:58+03:00

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Полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству различных видов синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Установлено, что в конце прошлого года фигуранты выкупили часть бывшего судоремонтного завода, расположенного на полуострове в акватории реки Оки. Въехать на эту территорию можно было только по одной труднопроходимой дороге. В заброшенных помещениях они установили современное химическое оборудование для производства наркотиков.

По предварительной оценке, производительность лаборатории составляла от 10 до 20 килограммов амфетамина и мефедрона в неделю. Еженедельный доход организаторов составлял не менее 3 млн рублей. Произведенные наркотики распространялись крупными партиями через интернет с помощью тайников-закладок на территории различных регионов России.

В результате спецоперации задержаны трое жителей Москвы. В лаборатории обнаружено и изъято свыше 30 кг готовых к продаже наркотиков, а также оборудование для их изготовления, 65 кг — наркосодержащей жидкости, прекурсоры, химические реактивы.

Возбуждено уголовное дело.

Нарколаборатория в акватории Оки в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU