При поддержке РНПК в Окском заповеднике прошла конференция юных экологов

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-26T14:57:49+03:00

В рамках поездки ребята представили свои исследовательские работы и посетили журавлиный и зубровый питомники

Изменить размер текста: A A

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочка НК «Роснефть»), в рамках реализации программы корпоративного добровольчества организовала поездку рязанских и турлатовских школьников в Окский государственный природный биосферный заповедник. Где для 50 юных исследователей и защитников природы организовали научно-практическую конференцию «Мой исследовательский проект».

Экспедиция школьников в живописнейший уголок Мещеры дала старт эколого-просветительской работе АО «РНПК» в 2019 году.

Учащиеся представили научным сотрудникам заповедника свои работы в области изучения жизни дневных хищных птиц, насекомых биотопов Мещерской низменности, биологического разнообразия Барского сада, зимующих птиц города и многих других.

В рамках поездки ребята посетили журавлиный и зубровый питомники, где узнали последние новости из жизни краснокнижных обитателей заповедника.

НАША СПРАВКА

АО «РНПК» ведет активную деятельность по развитию корпоративного добровольчества по различным направлениям. Самой масштабной, но далеко не единственной, инициативой предприятия является экологическая акция «День чистого города», организуемая с 2011 года. Программа акции включает серию крупномасштабных субботников в районах города, благоустройство и озеленение улиц и зон отдыха. Общее количество участников акции превышает 500 человек.

Фото: РНПК.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU