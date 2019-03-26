Рязанская ГРЭС готова к весеннему паводку

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-26T13:27:00+03:00

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Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» готова к пуску паводковых вод. Специальная комиссия поддерживает оперативную связь с МЧС и осуществляет контроль за изменением метеорологических условий и уровнем воды в реке Проня. Организовано круглосуточное дежурство персонала на плотине, сообщает пресс-служба компании.

В филиале сформирована совместная аварийно-восстановительная бригада, осуществляется проверка электрооборудования и дренажных устройств, обновлен запас строительных материалов. Подготовлена передвижная дизельная станция «Азимут».

– Основные задачи коллектива Рязанской ГРЭС в период паводка – обеспечить надежную работу гидротехнических сооружений и стабильное энергоснабжение потребителей, – отметил главный инженер Рязанской ГРЭС Александр Галяткин.

СПРАВКА

Филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС – расположен в городе Новомичуринск Рязанской области в 80 километрах к югу от Рязани и 285 км на юго-восток от Москвы. Установленная мощность электростанции составляет 3 130 МВт, установленная тепловая мощность – 212,5 Гкал/ч.

ПАО «ОГК-2» – ведущая компания тепловой генерации в составе 12 электростанций. Это Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС и Грозненская ТЭС.

Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

Фото: Пресс-служба компании

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ИСТОЧНИК KP.RU