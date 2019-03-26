Из Подмосковья в рязанскую ОКБ доставили дальнобойщика с сильнейшими ожогами

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-26T12:36:50+03:00

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В Рязанской ОКБ лечится пациент из Сергиева Посада, получивший сильные ожоги в кабине загоревшейся машины, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

— Я работаю дальнобойщиком, и в этот раз ночевал в кабине машины, — рассказал пациент ожогового отделения. — В какой-то момент я услышал хлопок, после этого машина загорелась. Пытался потушить сам, но когда понял, что не справлюсь, выскочил из кабины.

К этому времени мужчина получил серьезные ожоги всего тела. Сильно пострадали лицо, шея, руки и ноги. С места происшествия его увезла бригада скорой помощи.

— Пациента госпитализировали в одну из клиник Сергиева Посада, — сообщил заведующий ожоговым отделением Артем Введенский. — Но как только его состояние стабилизировалось, встал вопрос о том, где он будет продолжаться лечение. И, несмотря на то, что географически Москва ближе, пациент захотел лечиться в Рязани. Его на реанимобиле эвакуировали в Рязанскую область.

В настоящее время состояние мужчины стабильно тяжелое. Он находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU