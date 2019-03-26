2019-03-26T11:30:35+03:00
Недвижимость

В Рязани пройдет три общегородских субботника

Уложиться должны до Пасхи
Мария БЛИНОВА
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В администрации Рязани обсудили начинающийся ямочный ремонт, благоустройство после аварийного вскрытия коммуникаций и старт весеннего месячника по очистке города.

Не секрет, что после аварийных работ, когда для попадания к трубам снимают слой асфальта, коммунальщики не особо стараются восстановить первоначальное состояние проезжей или пешеходной части. Теперь их призвали «кардинально менять этот подход».

Что касается весеннего месячника, то в этом году запланировано три общегородских субботника – на 30 марта, 13 и 20 апреля.

На улицы выйдут сотрудники боле 500 предприятий облцентра, которые очистят 40 скверов, 9 парков и 4 бульвара. Будут в этот период избавляться и от несанкционированных свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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