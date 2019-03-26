Рязанский производитель пива ушел от налогов на огромную сумму – больше 100 миллионов
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя одной из организаций – женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По информации следователей, в 2013-2014 годах руководитель завода по производству продуктов и пива создала видимость работы предприятия через подконтрольные организации. Однако пиво производил сам завод, который и должен был уплачивать акциз. Последний в результате так и не поступил в казну – это более 100 миллионов рублей.
Наказание по этой статье УК – от крупного штрафа до заключения на 6 лет. Пока правоохранители планируют вернуть ущерб, причиненный бюджету. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU