Рязанский зек устроил мини-пожар и напал на надзирателя – ему оглашен приговор
Срок удлинился на 3 года
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В Милославском районе, где в поселке Центральный находится колония строгого режима, осудили местного заключенного. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в сентябре 2018 года он напал на надзирателя.
Инцидент произошел во время одного из режимных мероприятий, причем из-за случившегося остальные мероприятия пришлось перенести. Мужчина поджег пластиковую трубу в своей камере, а затем ударил зашедшего туда сотрудника УФСИН по лицу.
По части 2 статьи 321 («Дизорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») провинившегося дополнительно осудили на 3 года 1 месяц лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU