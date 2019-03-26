2019-03-26T10:52:01+03:00
Происшествия

Рязанский зек устроил мини-пожар и напал на надзирателя – ему оглашен приговор

Срок удлинился на 3 года
Антон КОНОВАЛОВ
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В Милославском районе, где в поселке Центральный находится колония строгого режима, осудили местного заключенного. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в сентябре 2018 года он напал на надзирателя.

Инцидент произошел во время одного из режимных мероприятий, причем из-за случившегося остальные мероприятия пришлось перенести. Мужчина поджег пластиковую трубу в своей камере, а затем ударил зашедшего туда сотрудника УФСИН по лицу.

По части 2 статьи 321 («Дизорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») провинившегося дополнительно осудили на 3 года 1 месяц лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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