2019-03-26T10:17:16+03:00
Происшествия

На рязанской дороге пьяный водитель влетел в барьерное ограждение

С травмами он отправлен в больницу
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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25 марта около 21.10 в Спасском районе на 258 км дороги М5 «Урал» произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

37-летний житель Пензенской области на Volkswagen Passat превысил скорость, не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Оказалось, что мужчина был пьян – у него выявили 0,687 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, это в 4 раза больше допустимого уровня. С травмами водитель отправлен в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. В регионе произошло 28 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3551 нарушение ПДД, в том числе 3 факта управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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