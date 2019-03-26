СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-26T10:03:09+03:00

На собственной террасе можно насладиться закатами, устроить летний офис или кинозал, заняться йогой и отдохнуть от городской суеты

Изменить размер текста: A A

Девелопер «Мармакс» рассказал про особую квартиру с террасой в жилом комплексе бизнес-класса «Наследие».

– Жилой комплекс находится в самом сердце города. Этот проект полностью реализован, квартиры уже обрели своих владельцев. На данный момент остался еще один уникальный лот в нашей коллекции редких квартир – квартира с террасой и машиноместом в подарок, – говорится в сообщении.

Как отмечает девелопер, на собственной террасе можно насладиться закатами, устроить летний офис или кинозал, заняться йогой и отдохнуть от городской суеты.

– Данная квартира располагает двумя большими лоджиями общей площадью 8,5 м2, гардеробной, просторной кухней-гостиной и большим холлом, а собственное машиноместо в подземном паркинге станет приятным бонусом при покупке, – сообщили в пресс-службе «Мармакс». – Сделав подобное приобретение, гостей вы сможете принимать на открытой террасе с видом на исторический центр города.

Девелопер рассказал, что в каждом из жилых комплексов от «Мармакс» работает служба сервиса от управляющей компании премиум-класса, которая осуществляет не только контроль над всеми инженерными системами, но и обеспечивает жильцов комплекса службами клининга и химчистки.

– Здесь вы сможете почувствовать комфорт бизнес-класса и насладиться атмосферой свободы не выходя за пределы своей большой трехкомнатной квартиры, – сообщили представители инвестиционно- строительной группы.

Об индивидуальных условиях бронирования и покупки квартиры с террасой можно узнать по телефону отдела продаж 500-005.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU