После капремонта крыши рязанцы вынуждены ставить на чердаке ведра

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-26T09:50:26+03:00

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Жители дома №65 на улице Гагарина в Рязани пожаловались на вопиющие нарушения при проведении капитального ремонта. Одно из них касается крыши, после проведения работ на которой жильцы ставят на чердаке ведра, пытаясь избежать протечек.

- В январе 2019 года три квартиры уже затопило при незначительной оттепели. Деньги за капитальный ремонт получены, и теперь никто ничего исправлять не хочет, - цитирует старшую по дому Ольгу Семину региональное отделение ОНФ.

Женщина рассказала, что она и соседи получили отписки от профильных ведомств. В сложившейся ситуации жильцы требуют возмещения ущерба у управляющей компании, а последняя не принимает крышу у подрядчика – всем известного МП «РСУ №1». Активисты уверены, что работы не должен был принимать и заказчик – Фонд капремонта.

Кстати, ремонт крыши стоил 2,6 миллиона рублей. При этом помимо протечек замечен еще целый ряд недостатков, за устранение которых еще предстоит побороться.

ИСТОЧНИК KP.RU