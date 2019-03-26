Любимов: Нужно бороться с вахтовым методом отъезда рязанцев в Москву

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-26T07:45:13+03:00

По словам губернатора, если время в пути до столицы составит всего час, то люди будут возвращаться домой каждый день — видео

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25 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Любимова, в России сформированы около 40 крупных городских агломераций, которые объединяют около 73 миллионов человек. Крупные центры конкурируют между собой, в том числе и с точки зрения привлечения трудовых ресурсов.

— Люди едут работать туда, где больше платят. И бороться с этим, по его мнению, не нужно, — заявил глава региона. — Нужно бороться с вахтовым методом отъезда людей. Если у нас будет достаточно привлекательная транспортная доступность относительно Москвы, то люди будут возвращаться каждый день, если время в пути составит не 3,5 часа, а час. То, что позволяют современные технологии без колоссальных затрат.

Как сказал губернатор, если работающие в Москве будут возвращаться в свой регион, то в столице они будут платить НДФЛ, а остальные деньги потратят дома.

— Это может показаться непопулярным. С другой стороны, могут сказать: мы будем работать, и чтобы у нас зарплата была как в Москве. И тогда люди останутся. Этого не будет в ближайшее время. Мы все прекрасно понимаем, что в Москве всегда будет зарплата больше, чем в регионах, которые находятся вокруг нее, и уж тем более, которые находятся дальше, — подчеркнул Любимов.

Николай Любимов о борьбе с вахтовым методом.

ИСТОЧНИК KP.RU