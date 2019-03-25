На 3 улицах в Рязани 26 марта отключат холодную воду
В Октябрьском районе планируются масштабные работы на магистральном водоводе
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Рязанский «Водоканал» проинформировал жителей города, что 26 марта, во вторник, будет произведено отключение холодной воды на трех улицах.
С 09:00 до 17:00 придется обойтись сделанными предварительно запасами жителям новостроек в Олимпийском городке (д.1, д.2, д.1А).
С 09:30 до 16:00 без воды останутся жители по адресу улица Трудовая, д.8, д.8 корпус 1, а также улица Телевизионная, д.7 корпус 1.
Причиной отключения станут ремонтные работы на большом водоводе, соединяющем Дашково-Песочню и поселок Шлаковый.
ИСТОЧНИК KP.RU