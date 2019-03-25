Жилинспекция в Рязанской области 46 раз оштрафовала коммунальщиков

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-25T17:31:03+03:00

При проверках газового оборудования нарушения находили втрое чаще, чем при осмотре крыш

Изменить размер текста: A A

Жилищная инспекция Рязанской области отчиталась о проведении проверок с начала 2018 года, и отдельно – за 18-22 марта, когда была проведена целая волна ревизий управляющих компаний и ТСЖ.

Результативнее всего было рассмотрение жалоб граждан. При рассмотрении 144 обращений рязанцев было выявлено 109 нарушений содержания жилья и коммунального обслуживания (75,7%).

При проверке придомовых территорий и крыш у 116 многоквартирных домов непорядок был найден в 4 случаях (3,4%). А вот при осмотре внутридомового газового оборудования совместно с газовиками, начиная с января 2019 года, в 2525 домах выявлено 261 нарушение (10,3%).

Всего с начала года инспекция наложила штрафов на сумму более 850 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU