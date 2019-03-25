Молодой рязанец переоделся гаишником и вышел на дорогу

СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-25T17:24:01+03:00

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В Сараевском районе 19-летний парень вышел на дорогу в форме гаишника. При этом никакого отношения к органам внутренних дел он не имел.

О подозрительном, неряшливо одетом «сотруднике полиции» на обочине у села Можары дороги сообщил один из местных жителей. Реальные сотрудники ДПС выехали на место и наткнулись на ВАЗ-2114, в салоне которого были несколько человек и комплект знакомой форменной одежды.

Один из пассажиров автомобиля объяснил, что устроил маскарад ради видеоролика с розыгрышем. Он понесет наказание по статье 17.12 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 1500 рублей с конфискацией формы

ИСТОЧНИК KP.RU