Рязанцев приглашают на лекцию Александра Архангельского

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-25T17:19:50+03:00

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27 марта в областной библиотеке имени Горького состоится открытая лекция российского литературоведа, литературного критика, публициста, телеведущего, писателя, профессора факультета медиакоммуникаций ВШЭ Александра Архангельского. Тема встречи «Как возник школьный литературный канон и что нам теперь с ним делать?». Лекция организована в рамках Городских мартовских педагогических встреч «Наука. Образование. Практика».

В разные годы Александр Архангельский был автором и ведущим программ на телеканалах «Культура», «Россия», автором и ведущим цикла документальных фильмов «Фабрики памяти: Библиотеки мира», печатался как критик и публицист в «Литературной газете», «Независимой газете», а также журналах «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Новое время», «Новый мир» и других.

Он является победителем конкурса «ТЭФИ – 2011» в номинации «Ведущий информационно-аналитической программы» категории «Лица».

В 2018 году Александр Архангельский вошел в число восьми финалистов 13 сезона национальной литературной премии «Большая книга». Его лекции неизменно вызывают большой интерес слушателей.

Начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU