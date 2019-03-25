В рязанской поликлинике можно оценить риск заболеваний на ближайшие 10 лет
В рязанскую поликлинику № 2 поступила новейшая ультразвуковая диагностическая система, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
— Аппарат УЗИ MyLab Seven можно применять в таких областях медицины, как ангиология, кардиология, неврология, травматология и ортопедия, урология, эндокринология, — рассказал главный врач городской поликлиники №2 Олег Нагибин. — Кроме того, аппарат оснащен конвексным, линейным, секторным и другими датчиками.
По словам главврача, система УЗИ может работать в различных режимах, в том числе доплер, дуплексный, триплексный. Функция 3D сканирования в реальном времени позволяет получить томографический режим изображения и объемную реконструкцию выбранного участка. С помощью аппарата можно автоматически оценить фракцию выброса левого желудочка, а программа-калькулятор позволит оценить риск кардиоваскулярных заболеваний на ближайшие десять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU