В рязанской поликлинике можно оценить риск заболеваний на ближайшие 10 лет

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-25T17:10:17+03:00

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В рязанскую поликлинику № 2 поступила новейшая ультразвуковая диагностическая система, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

— Аппарат УЗИ MyLab Seven можно применять в таких областях медицины, как ангиология, кардиология, неврология, травматология и ортопедия, урология, эндокринология, — рассказал главный врач городской поликлиники №2 Олег Нагибин. — Кроме того, аппарат оснащен конвексным, линейным, секторным и другими датчиками.

По словам главврача, система УЗИ может работать в различных режимах, в том числе доплер, дуплексный, триплексный. Функция 3D сканирования в реальном времени позволяет получить томографический режим изображения и объемную реконструкцию выбранного участка. С помощью аппарата можно автоматически оценить фракцию выброса левого желудочка, а программа-калькулятор позволит оценить риск кардиоваскулярных заболеваний на ближайшие десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU