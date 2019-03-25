Под Рязанью планируются работы на аварийно-опасных участках автотрасс

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-25T17:09:31+03:00

В правительстве региона назвали места в окрестностях города, где было сконцентрировано наибольшее количество ДТП

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Региональное министерство транспорта подготовило для правительства Рязанской области план работ, которые надо провести в «устойчивых местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования» в 2019 году.

Документом предусмотрено на перекрестке в районе сел Поляны и Варские (на трассе Рязань – Солотча, где стоит знак «Опасный перекресток!») нанести износостойкую разметку, включая пешеходный переход, восстановить шумовые полосы и установить камеру фиксации нарушений правил дорожного движения фото- и видеоспособом.

На развязке Северной окружной дороги и проезда в Борки у гипермаркета «Лента» тоже запланировано нанесение износостойкой разметки, а также замена дорожного знака «Уступите дорогу» на знак «Движение без остановки запрещено».

ИСТОЧНИК KP.RU