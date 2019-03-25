Суточный перепад температуры в Рязани превысит 10 градусов
Но далеко от нуля столбик опять не оторвется
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 26 марта.
По информации синоптиков, во вторник нас ждет переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдут мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть юго-западный, скорость 3-8 м/с, однако местами ожидаются порывы и до 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью -5…0ºС, днем столбики термометров поднимутся до +1…+6ºС
Внимание: на отдельных участках дорог гололедица!
ИСТОЧНИК KP.RU