Суточный перепад температуры в Рязани превысит 10 градусов

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-25T16:59:55+03:00

Но далеко от нуля столбик опять не оторвется

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 26 марта.

По информации синоптиков, во вторник нас ждет переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдут мокрый снег с дождем. Ветер будет дуть юго-западный, скорость 3-8 м/с, однако местами ожидаются порывы и до 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью -5…0ºС, днем столбики термометров поднимутся до +1…+6ºС

Внимание: на отдельных участках дорог гололедица!

ИСТОЧНИК KP.RU