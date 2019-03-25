Налоговики Рязани приглашают на Дни открытых дверей по декларациям

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-25T16:17:02+03:00

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Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по этому налогу (форма 3-НДФЛ).

Представить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год следует:

– при получении в 2018 году дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

– при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

– при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

– при получении выигрыша от операторов лотерей;

– при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства).

Представление декларации не означает необходимость незамедлительной оплаты налога – его необходимо будет уплатить до 15 июля.

На тех, кто представит декларацию исключительно для получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), срок подачи декларации – 30 апреля 2019 года – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо санкций.

Напоминаем: штраф за непредставление декларации в срок – 5 % от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ в установленный Налоговым кодексом РФ срок – 20% от суммы неуплаченного налога.

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн – в интерактивном режиме с возможностью последующего направления декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Для удобства рязанцев 4-5 апреля, а также 25-26 апреля во всех налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей, куда приглашаются все желающие уточнить вопросы, связанные с декларированием доходов, порядком заполнения и представления налоговой отчетности по НДФЛ.

Адрес, телефоны, а также точное время работы инспекции можно узнать в разделе «Адрес и платежные реквизиты» вашей инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU