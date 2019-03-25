В Рязани обследуют русло реки Павловки для дальнейшей расчистки

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-25T16:06:35+03:00

На эти цели из регионального бюджета выделят 270 000 рублей

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В Рязани обследуют русло реки Павловки для дальнейшей ликвидации (расчистки) загрязнения. Соответствующая заявка регионального минприроды на поиск подрядчика опубликована на портале государственных закупок.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен на участке длиной 10 км в границах Рязани обследовать реку Павловку и составить ситуационный план расчистки с нанесением границ береговых линий, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также мест складирования отвалов грунтов.

Кроме того, выигравшим аукцион, предстоит составить ориентировочный перечень работ по экологической реабилитации или расчистке русла реки Павловки, а также спрогнозировать изменения качества состояния водного объекта после экологической реабилитации.

На эти цели из областного бюджета направят 270 тысяч рублей.

С даты подписания контракта все работы необходимо выполнить до 1 октября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU