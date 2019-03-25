«Русский медведь» Олег Тактаров приедет в Рязань

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-25T16:00:20+03:00

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Общественная организация «Офицеры России» и компания Russian Film Group организовали встречу с Олегом Тактаровым, речь зашла и о визите известного актера и спортсмена в Рязань.

Олег Тактаров прославился в 1996 году – победой на шестом турнире «Ultimate Fighting Championship» (UFC) по смешанным единоборствам, а также ролями в фильмах «Самолет президента», «Хищники» и «Роллербол».

На встрече ему объявили благодарность за существенный вклад в развитие спорта и за патриотическое воспитание молодежи. Как отметил рязанский представитель «Офицеров России» Александр Иванов, Олег всегда показывал образец силы и мужества русского офицера.

В наш город спортсмен предположительно приедет в конце апреля. Встреча с ним пройдет в спортивном комплексе «Академия единоборств».

ИСТОЧНИК KP.RU