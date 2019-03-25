Пчелы против меда: чиновникам рязанского минтранса рассказали о профилактике коррупции

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-25T15:30:49+03:00

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В конце минувшей недели в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области прошла лекция «Профилактика правонарушений коррупционной направленности».

Перед сотрудниками минтранса и подведомственных учреждений выступила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной Прокуратуры Татьяна Волкова, сообщается на сайте министерства. Прокурор объяснила, как на практике исполнять запреты, ограничения и обязанности, установленные антикоррупционным законодательством. Кроме этого, Татьяна Волкова разъяснила, как заполнять декларацию за прошлый год и ответила на вопросы чиновников.

Напомним, в начале года Контрольно-счетная палата Рязанской области обнародовала результаты аудита ремонта дороги М-5 «Урал» – Рыбное – Константиново, при котором выявлены нарушения.

Помимо этого аудиторы обнаружили, что львиную долю госконтрактов рязанский минтранс заключил без конкуренции среди подрядчиков.

А чтобы не проверять дороги, чиновники ведомства просто не возложили на себя эти обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU