Рязанские парки обработают ядохимикатами от клещей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-25T15:20:06+03:00

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До 31 мая рязанские парки должны обработать ядохимикатами от клещей. Соответствующая заявка на поиск подрядчика опубликована на портале государственных закупок.

Согласно аукционной документации, после заключения контракта подрядчик должен в течение трех дней приступить к обработке зеленых зон. Речь идет о Лесопарке, ЦПКО, парке Гагарина, парке Польско-Советского братства, парк Морской Славы и Комсомольском парке.

На эти цели власти города намерены направить 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU