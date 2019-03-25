2019-03-25T15:20:06+03:00
Общество

Рязанские парки обработают ядохимикатами от клещей

Бюджетные учреждения города направят на обработку зеленых зон 200 000 рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

До 31 мая рязанские парки должны обработать ядохимикатами от клещей. Соответствующая заявка на поиск подрядчика опубликована на портале государственных закупок.

Согласно аукционной документации, после заключения контракта подрядчик должен в течение трех дней приступить к обработке зеленых зон. Речь идет о Лесопарке, ЦПКО, парке Гагарина, парке Польско-Советского братства, парк Морской Славы и Комсомольском парке.

На эти цели власти города намерены направить 200 тысяч рублей.

Читать также: Заведующий травмцентром: Удалить клеща может любой врач - хоть окулист, хоть гинеколог

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Одна сатана: в Рязани поймали супругов-закладчиков
Налоговики Рязани приглашают на Дни открытых дверей по декларациям
В Рязани обследуют русло реки Павловки для дальнейшей расчистки
«Русский медведь» Олег Тактаров приедет в Рязань
Пчелы против меда: чиновникам рязанского минтранса рассказали о профилактике коррупции
Рязанского чиновника отправили под суд за крупную взятку
В Песочню Рязани наладили подвоз воды
У рязанских призывников резко участились психические расстройства
Виновник серьезного ДТП в рязанской глубинке обошелся малой кровью
Пьяный мастер рязанского «Водоканала» устроил ДТП
В Рязани будут избавляться от бесхозных машин на улицах и во дворах
За неделю под Рязанью произошло четыре аварии на объектах электроснабжения
Гордума Рязани рассмотрит проект новых Правил благоустройства
Ночью сильно пьяный рязанец влетел в припаркованный грузовик
Стали известны сроки весенней охоты в лесах Рязанской области
За три дня на рязанских дорогах поймали 28 пьяных водителей
За неделю на пожарах в Рязанской области погибли два человека
В Рязанской области посчитали больных активной формой туберкулеза
«Лада Гранта» вылетела с дороги на рязанском участке М-5
На Рязанском почтамте заработала выставка открыток
В Рязани переехал один из пунктов КВЦ
Большая вода затопила мост у рязанского села
Рязанцев, едущих в сторону Рыбного и Сасова, ждет масштабная отмена электричек
В рязанской Песочне затопило двор