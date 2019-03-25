Рязанские парки обработают ядохимикатами от клещей
Бюджетные учреждения города направят на обработку зеленых зон 200 000 рублей
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До 31 мая рязанские парки должны обработать ядохимикатами от клещей. Соответствующая заявка на поиск подрядчика опубликована на портале государственных закупок.
Согласно аукционной документации, после заключения контракта подрядчик должен в течение трех дней приступить к обработке зеленых зон. Речь идет о Лесопарке, ЦПКО, парке Гагарина, парке Польско-Советского братства, парк Морской Славы и Комсомольском парке.
На эти цели власти города намерены направить 200 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU