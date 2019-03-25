Рязанского чиновника отправили под суд за крупную взятку

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-25T14:35:38+03:00

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Дело бывшего заместителя главы администрации Чучковского района по развитию инфраструктуры, строительству, ТЭК и ЖКХ Алексея Харламова о крупной взятке готово к рассмотрению. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, чиновник вину так и не признал, но в отделе по расследованию особо важных дел уверены, что он не просто получил через посредников больше 200 тысяч рублей, но и сам эти деньги стребовал.

Как говорится в материалах дела, за указанную сумму в 2017 году управленец взялся организовать передачу объектов электроэнергетики в собственность заинтересованного АО. Заместитель прокурора региона признал доказательства этого преступления достаточно весомыми, чтобы передать дело в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Чучковской администрации по представлению правоохранителей пришлось принять ряд организационных мер, чтобы не допустить повторения ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU