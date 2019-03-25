2019-03-25T13:43:21+03:00
Недвижимость

В Песочню Рязани наладили подвоз воды

Включат водоснабжение в один из домов только к вечеру
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Фото: vk.com/tr_ryazanФото: vk.com/tr_ryazan
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В минувшее воскресенье, 24 марта, в Песочне Рязани произошло коммунальное ЧП. Напомним, по словам очевидца вода потоками лилась во дворе дома на улице Новоселов – в 4 микрорайоне. Да так, что к девятиэтажке жильцы пробирались с трудом.

– Течет от котельной, – анонимно сообщил очевидец в группе Типичная Рязань ВКонтакте.

Официальные комментарии появились утром следующего дня: в 11.40 пресс-служба горадминистрации сообщила, что произошел порыв участка водопровода. При этом в половине огромного дома № 53 воду отключили, на месте аварии работают сотрудники «Водоканала».

Спустя 2,5 часа течь устранили, однако два подъезда пока остаются без воды.

– До конца рабочего дня воду пустят. Пока обеспечен подвоз воды, – заверили в администрации Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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