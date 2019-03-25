2019-03-25T13:16:26+03:00
Происшествия

Виновник серьезного ДТП в рязанской глубинке обошелся малой кровью

Когда потерпевший отказался от иска, уголовное дело прекратили за примирением сторон
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской областиФото: УМВД по Рязанской области
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В Скопине 24-летний местный житель избежал уголовной ответственности за ДТП с серьезными последствиями, которое случилось по его вине. При этом государственный обвинитель был против такого развития событий.

Дело по статье 264, по всей видимости, возбуждалось по факту аварии на 81 километре дороги Рязань-Скопин. Там 11 апреля водитель «Лады Приоры» на большой скорости не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся не меньше двух раз и оказался на крыше посреди проезжей части.

Один из пассажиров получил тяжелые травмы и обратился в суд с иском, однако не успело еще начаться разбирательство, а истец уже передумал:

- Потерпевший отказался от иска о возмещении морального вреда, который ранее им заявлялся, и не имеет имущественных претензий. Причиненный вред возмещен подсудимым в полном объеме, - сообщили в пресс-службе районного суда.

Не желая прекращения уголовного дела за примирением сторон, прокурор посчитал, что ходатайство потерпевшего не подлежит удовлетворению. Однако суд причин для отказа не увидел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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