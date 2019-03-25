Пьяный мастер рязанского «Водоканала» устроил ДТП

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-25T13:05:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Рыбновский районный суд рассмотрел дело по иску ООО «Водоканал» к бывшему мастеру предприятия о взыскании в порядке регресса материального ущерба в результате ДТП, сообщает пресс-служба райсуда.

В иске указано, что ответчик, работая мастером на «Водоканле», заключил договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Для выполнения должностных обязанностей мастер имел право управлять служебным автомобилем УАЗ.

6 ноября 2017 года пьяный мастер пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan.

В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, а его машина — механические повреждения.

На основании решения Советского районного суда «Водоканал» был вынужден оплатить в пользу потерпевшего разницу между фактическим размером ущерба и выплаченным страховым возмещением (ущербом с учетом износа деталей) в размере 369 489 рублей 20 копеек. В адрес мастера «Водоканал» направил претензию с просьбой в добровольном порядке возместить выплаченное возмещение, однако претензия оставлена без ответа. Руководство предприятия было вынуждено обратиться в суд.

В судебном заседании ответчик заявленные требования не признал, пояснив, что его вина в ДТП отсутствует. Так как он состоял с истцом в трудовых отношениях в должности мастера, но не водителя. Вместе с тем, бывший мастер «Водоканала» в судебном заседании заявил о снижении размера взыскиваемой суммы.

Оценивая материальное положение ответчика, суд установил, что мужчина имеет один доход в виде пенсии по старости в размере 12 711 рублей. После увольнения из ООО «Водоканал» он на работу не устраивался, а иного дохода не имеет.

Учитывая материальное положение ответчика, принимая во внимание степень и форму его вины, суд снизил размер материального ущерба до 300 тысяч рублей.

В настоящее время решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU