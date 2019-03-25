2019-03-25T12:43:56+03:00
Общество

В Рязани будут избавляться от бесхозных машин на улицах и во дворах

Эту проблему обсудили на заседании комитета по ЖКХ в гордуме
Иван АНТОНОВ
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Галина Трушина обратила внимание чиновников на бесхозные автомобили.Галина Трушина обратила внимание чиновников на бесхозные автомобили.Фото: Павел АВЕРИН
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Депутаты гордумы призвали управление благоустройства и коммунальные службы убрать бесхозные автомобили с улиц и дворов. Этот вопрос по инициативе депутата Галины Трушиной обсудили 25 марта на заседании думского комитета по ЖКХ.

Трушина эмоционально заявила:

- Бесхозных автомобилей становится все больше, особенно весной это заметно. Они зачастую используются как кладовки, а иногда и как мусорные контейнеры. Это опасные объекты: любая спичка - и все! Будет пожар - мало никому не покажется.

Начальник городского управления благоустройства Вячеслав Несин парировал, что с улиц такие автомобили эвакуирует ГИБДД, а брошенными машинами во дворах занимаются префектуры, но им не хватает людей.

Депутат Александр Сидоров предложил разработать и опробовать новый механизм в рамках стартовавшего месячника благоустройства:

- Для этого как минимум надо всю информацию о брошенных машинах в своих округах передать в соответствующие службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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