За неделю под Рязанью произошло четыре аварии на объектах электроснабжения

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-25T12:27:19+03:00

Жители нескольких селений несколько часов провели без электричества из-за повреждений на воздушной линии и подстанциях

Изменить размер текста: A A

С 18 по 24 марта на территории Рязанского района зафиксировано четыре аварии на объектах электроснабжения, сообщается на сайте районной администрации.

Так, 20 марта с 10:00 до 14:40 из-за повреждения на линии не было света в селе Гавердово. Через два дня в результате повреждения на подстанции без света несколько часов находились жители сел Заокское и Агро-Пустынь.

Рано утром 23 марта в результате неисправности на подстанции без электричества оказались жители нескольких домов села Заборье. Спустя три часа электроснабжение было восстановлено. В этот же день из-за повреждения навоздушной линии не было света в селах Дедюхино, Абрютино и Английский Рожок.

ИСТОЧНИК KP.RU