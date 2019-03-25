2019-03-25T12:27:19+03:00
Недвижимость

За неделю под Рязанью произошло четыре аварии на объектах электроснабжения

Жители нескольких селений несколько часов провели без электричества из-за повреждений на воздушной линии и подстанциях
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 18 по 24 марта на территории Рязанского района зафиксировано четыре аварии на объектах электроснабжения, сообщается на сайте районной администрации.

Так, 20 марта с 10:00 до 14:40 из-за повреждения на линии не было света в селе Гавердово. Через два дня в результате повреждения на подстанции без света несколько часов находились жители сел Заокское и Агро-Пустынь.

Рано утром 23 марта в результате неисправности на подстанции без электричества оказались жители нескольких домов села Заборье. Спустя три часа электроснабжение было восстановлено. В этот же день из-за повреждения навоздушной линии не было света в селах Дедюхино, Абрютино и Английский Рожок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виновник серьезного ДТП в рязанской глубинке обошелся малой кровью
Пьяный мастер рязанского «Водоканала» устроил ДТП
В Рязани будут избавляться от бесхозных машин на улицах и во дворах
Гордума Рязани рассмотрит проект новых Правил благоустройства
Ночью сильно пьяный рязанец влетел в припаркованный грузовик
Стали известны сроки весенней охоты в лесах Рязанской области
За три дня на рязанских дорогах поймали 28 пьяных водителей
За неделю на пожарах в Рязанской области погибли два человека
В Рязанской области посчитали больных активной формой туберкулеза
«Лада Гранта» вылетела с дороги на рязанском участке М-5
На Рязанском почтамте открылась выставка открыток
В Рязани переехал один из пунктов КВЦ
Большая вода затопила мост у рязанского села
Рязанцев, едущих в сторону Рыбного и Сасова, ждет масштабная отмена электричек
В рязанской Песочне затопило двор