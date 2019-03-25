2019-03-25T11:01:44+03:00
Происшествия

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли два человека

Пожарные подразделения региона ликвидировали 20 возгораний
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 18 по 24 марта в Рязанской области ликвидировали 20 пожаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В результате огонь уничтожил и повредил семь строений и два автомобиля. К сожалению, не обошлось без погибших.

Так, 22 марта во время сильного пожара в жилом доме, расположенном в поселке Сотницыно Сасовского района сотрудники МЧС спасли двух и эвакуировали 20 человек. Один человек погиб. В настоящее время следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области устанавливают личность погибшего и точную причину смерти.

В этот же день в Шацке на пожаре погиб 70летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У рязанских призывников резко участились психические расстройства
Виновник серьезного ДТП в рязанской глубинке обошелся малой кровью
Пьяный мастер рязанского «Водоканала» устроил ДТП
В Рязани будут избавляться от бесхозных машин на улицах и во дворах
За неделю под Рязанью произошло четыре аварии на объектах электроснабжения
Гордума Рязани рассмотрит проект новых Правил благоустройства
Ночью сильно пьяный рязанец влетел в припаркованный грузовик
Стали известны сроки весенней охоты в лесах Рязанской области
За три дня на рязанских дорогах поймали 28 пьяных водителей
В Рязанской области посчитали больных активной формой туберкулеза
«Лада Гранта» вылетела с дороги на рязанском участке М-5
На Рязанском почтамте открылась выставка открыток
В Рязани переехал один из пунктов КВЦ
Большая вода затопила мост у рязанского села
Рязанцев, едущих в сторону Рыбного и Сасова, ждет масштабная отмена электричек
В рязанской Песочне затопило двор