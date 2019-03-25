За неделю на пожарах в Рязанской области погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-25T11:01:44+03:00

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С 18 по 24 марта в Рязанской области ликвидировали 20 пожаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В результате огонь уничтожил и повредил семь строений и два автомобиля. К сожалению, не обошлось без погибших.

Так, 22 марта во время сильного пожара в жилом доме, расположенном в поселке Сотницыно Сасовского района сотрудники МЧС спасли двух и эвакуировали 20 человек. Один человек погиб. В настоящее время следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области устанавливают личность погибшего и точную причину смерти.

В этот же день в Шацке на пожаре погиб 70летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU