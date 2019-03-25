В Рязанской области посчитали больных активной формой туберкулеза

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-25T10:58:35+03:00

Больше трети из них – бактериовыделители

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В конце минувшей недели в региональном Управлении Роспотребнадзора провели круглый стол, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом, сообщает портал uzrf.ru.

По информации специалистов, сейчас в Рязанской области зарегистрировано 595 больных активной формой туберкулеза, из них 225 – бактериовыделители.

Тем временем показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза снижаются: первый с 2014 года сократился почти двое, второй – в 7 раз. Охват флюорографией в прошлом году составил почти 75%.

Болезнь часто обнаруживают у трудовых мигрантов – за прошлый год туберкулез нашли у 29 человек из 28 тысяч обследованных иностранцев. С за восемь лет среди мигрантов выявили полтысячи заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU