«Лада Гранта» вылетела с дороги на рязанском участке М-5
Госпитализированы две пассажирки
Фото: УМВД по Рязанской области.
Изменить размер текста:
23 марта в Шацком районе двух человек госпитализировали после ДТП с участием «Лады Гранты» на трассе М-5 «Урал». Авария случилась примерно в 4.45 на 372 километре.
Как сообщает пресс-служба УМВД, 62-летний житель Москвы не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, после чего автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате в больницу с травмами попали пассажирки «Лады» 59 и 48 лет.
Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU