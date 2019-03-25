2019-03-25T12:06:02+03:00
Происшествия

«Лада Гранта» вылетела с дороги на рязанском участке М-5

Госпитализированы две пассажирки
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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23 марта в Шацком районе двух человек госпитализировали после ДТП с участием «Лады Гранты» на трассе М-5 «Урал». Авария случилась примерно в 4.45 на 372 километре.

Как сообщает пресс-служба УМВД, 62-летний житель Москвы не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, после чего автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате в больницу с травмами попали пассажирки «Лады» 59 и 48 лет.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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