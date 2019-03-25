2019-03-25T09:58:45+03:00
Звезды

На Рязанском почтамте открылась выставка открыток

В экспозиции и старинные, и современные экземпляры
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25 марта во всем мире отмечается День рождения почтовой открытки, но этот год особенный – ей исполнилось 150 лет.

В честь этого в клиентском зале Рязанского почтамта на улице Почтовой открылась выставка старинных и современных почтовых карточек и открыток.

Впервые почтовые открытки появились в 1869 году в Австро-Венгрии, а спустя три года и в России. Первые карточки не имели изображений: на одной стороне такой открытки помещали марку и адресные данные, а на обороте писали одну из трех десятков универсальных фраз, например, «Сердечно поздравляю с…» или «Подтверждаю получение письма». С тех пор открытки сильно изменились, а традиция отправлять их стала неотъемлемой частью любого путешествия.

Отовсюду, где существует почтовая связь, принято отправлять открытые послания с видами или достопримечательностями тех мест, в которых оказывается турист. Открытку не помещают в конверт, а значит все те, кто участвует в доставке карточки до адресата, тоже могут увидеть памятные места различных городов и стран.

В Рязанской области также есть традиция выпускать почтовые открытки с изображением исторических мест родного края и знатных земляков.

Выставка будет открыта до 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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