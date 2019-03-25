2019-03-25T09:37:21+03:00
Происшествия

Большая вода затопила мост у рязанского села

Речь о низководной переправе в Скопинском районе
Антон КОНОВАЛОВ
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ГУ МЧС по Рязанской области утром 25 марта сигнализирует о подтоплении низководного моста вблизи села Шелемишево Скопинского района. Из-за паводка вода поднялась на 10 сантиметров над проезжей частью.

В качестве объездного пути спасатели предлагают следующий: перекресток 295 км автодороги М-6 – Нагорное (Ряжский район) – Шелемишево (ул. Советская) - Ураково (18 км, в том числе 4 км. грунтовая дорога).

Также в сообщении говорится, что жизнеобеспечение населения не нарушено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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