Рязанцев, едущих в сторону Рыбного и Сасова, ждет масштабная отмена электричек

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-25T09:31:38+03:00

С 1 по 7 апреля на железнодорожных путях региона пройдут ремонтные работы

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С наступлением теплых дней на железной дороге традиционно начинается авральный ремонт путей – ведь надо успеть сделать максимум работ до конца мая, пока в график не войдут «летние» скорые и пассажирские поезда.

Итак, с 1 по 7 апреля запланирован капитальный ремонт путей на участке Рязань – Лесок, в связи с чем в расписание электричек внесены следующие изменения.

Московское направление, с 1 по 3 апреля:

электропоезд (далее – Э/П) № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03, будет следовать только до ст. Рыбное;

Э/П № 7041 Рязань-1 – Москва «экспресс», отправлением в 7.46, будет отправляться 7.38;

Э/П № 7041 Рязань-1 – Москва «экспресс», отправлением в 12.50, будет отправляться со ст. Рязань-2;

Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.34;

Э/П № 6997 Рязань-1 – Москва, отправлением в 17.00, будет отправляться с Рязани-2;

Э/П №№ 6255 и 6257 Рязань-1 – Узуново, отправлением из Рязани в 13.00 и 15.05 соответственно, отменяются на участке Рязань – Рыбное;

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в Рязань в 7.29 – отменен.

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.50;

Э/П № 6012 Дивово – Рязань-1, прибытием в 9.05 – отменен;

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 9.54 – отменен;

Э/П № 7040 Москва – Рязань-1 «экспресс», прибытием в 10.07, будет прибывать на ст. Рязань-2 в 10.10;

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.19, будет прибывать на ст. Рязань-2 в 12.37;

Э/П № 6273 Узуново – Рязань-1, прибытием в Рязань в 14.05, отменяется на участке Рыбное – Рязань;

Э/П № 6018 Рыбное – Рязань-1, прибытием в Рязань в 14.21 – отменен;

Э/П № 6275 Узуново – Рязань-1, прибытием в Рязань в 17.55, будет прибывать в 18.01.

4, 5, 6, 7 апреля:

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отравлением в 6.15 – отменен;

Э/П № № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03 – отменен;

Э/П № 7041 Рязань-1 – Москва «экспресс», отправлением в 7.46, будет отправляться 7.38;

Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.34;

Э/П № 6997 Рязань-1 – Москва, отправлением в 17.00, будет отправляться с Рязани-2;

Э/П № 6013 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 18.32 – отменен;

Э/П № 6017 Рязань-1 – Рыбное, отправлением в 19.16 – отменен;

Э/П № 6019 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 20.00 – отменен;

Э/П №№ 6253, 6255 и 6257 Рязань-1 – Узуново, отправлением из Рязани в 7.19, 13.00 и 15.05 соответственно, отменяются на участке Рязань – Рыбное;

Э/П 6002 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 6.08 – отменен;

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в Рязань в 7.29 – отменен;

Э/П № 6012 Дивово – Рязань-1, прибытием в 9.05 – отменен;

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 9.54 – отменен;

Э/П № 7040 Москва – Рязань-1 «экспресс», прибытием в 10.07, будет прибывать в 10.10;

Э/П № 6018 Рыбное – Рязань-1, прибытием в Рязань в 14.21 – отменен;

Э/П № №6273, 6275 и 6277 Узуново – Рязань-1, прибытием в Рязань в 14.05, 17.55 и 21.37 соответственно, отменяется на участке Рыбное – Рязань.

4, 5 апреля:

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 8.50;

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.19, будет прибывать на ст. Рязань-2 в 12.37.

6, 7 апреля:

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.19, будет прибывать на ст. Рязань-2.

Сасовское направление, с 1 по 7 апреля:

Э/П №№ 6032 и 6034 Рязань – Ясаково, отправлением в 8.28 и 15.43 соответственно – отменены;

Э/П №№ 6022 и 6024 Рязань – Гавердово, отправлением в 8.21 и 17.08 соответственно – отменены;

Э/П № 6046 Рязань – Сасово, отправлением в 14.37 – отменен;

Э/П №№ 6370 и 6372 Ясаково – Рязань, прибытием в 12.50 и 19.46 соответственно – отменены;

Э/П №№ 6023 и 6025 Гавердово – Рязань, прибытием в 17.47 и 19.26 соответственно – отменены.

С 1 по 3 апреля:

Э/П № 6044 Рязань – Сасово, отправлением в 12.40, будет отправляться в 12.42;

Э/П № 6041 Сасово – Рязань, прибытием в 9.21 будет прибывать в 9.16;

Э/П № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.48 – отменен.

С 4 по 7 апреля останутся в ходу только следующие электропоезда:

№ 6040 Рязань – Сасово отправлением в 4.20 и № 6044 Рязань – Сасово, отправлением в 12.40;

№ 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.48 и № 6049 Сасово – Рязань, прибытием в 21.54;

№ 6048 Рязань – Сасово отменяется на участке Рязань – Лесок, и будет отправляться со ст. Лесок в 19.29;

№ 6041 Сасово – Рязань отменяется на участке Лесок – Рязань, и будет прибывать на ст. Лесок в 8.46.

ИСТОЧНИК KP.RU