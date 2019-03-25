В рязанской Песочне затопило двор
По словам автора фотографий, вода текла от котельной
Фото: vk.com/tr_ryazan
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Вечером 24 марта в сообществе «Типичная Рязань» появилась информация об очередном коммунальном ЧП на улице Новоселов. На фотографиях, сделанных анонимным пользователем, залитый водой двор.
- Уже 1,5 часа течет вода от котельной. К дому все попадают с трудом, - утверждал автор публикации.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока не последовало.
ИСТОЧНИК KP.RU