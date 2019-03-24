2019-03-24T22:58:48+03:00
Звезды

Фестиваль «Черный кот – 2019» выиграли рязанские танцоры

Вечером 24 марта стали известны победители во всех конкурсных номинациях и обладатели гран-при
Владимир ФРОЛОВ
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С этим танцем обладатели главного приза еще раз вышли на сценуС этим танцем обладатели главного приза еще раз вышли на сценуФото: Владимир ФРОЛОВ
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24 марта в Рязанском дворце молодежи прошел финал танцевального фестиваля «Черный кот», на который съехались мастера и коллективы со многих городов России. По окончании конкурсной программы выбрать лучших, как обычно, доверили зрителям, которые голосовали отрывными купонами своих билетов.

Так шло голосование: зрители опускали заполненные корешки своих билетов в коробки Фото: Владимир ФРОЛОВ

Так шло голосование: зрители опускали заполненные корешки своих билетов в коробкиФото: Владимир ФРОЛОВ

Гран-при фестиваля был присужден ансамблю танца «Рязань». Коллективу был торжественно вручен смарт-телевизор и цветной принтер.

Ансамбль танца «Рязань» празднует победу вокруг призов фестиваля Фото: Владимир ФРОЛОВ

Ансамбль танца «Рязань» празднует победу вокруг призов фестиваляФото: Владимир ФРОЛОВ

Специальные призы от организаторов достались группам «Наш вариант» из города Химки (Московская область) и «Кувырком» из Ростова-на-Дону.

– Несколько лет назад мы придумали этот приз, чтобы зрители понимали, какие танцы нравятся нам, – признался ведущий Игорь Крысанов.

За минуту до того, как стали известны победители: Игорь Крысанов делает важное объявление Фото: Владимир ФРОЛОВ

За минуту до того, как стали известны победители: Игорь Крысанов делает важное объявлениеФото: Владимир ФРОЛОВ

Были также объявлены победители в номинациях конкурса: «фолк» – «Стиль» (Санкт-Петербург), «слоу» – «Поколение дэнс» (Рязань), «рок-н-ролл» – «Огни» (Щацк), «клубный танец» – «Огни» (Шацк), «фристайл» – «Щелкунчик» (Оренбург).

ИСТОЧНИК KP.RU

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