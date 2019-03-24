2019-03-24T16:41:58+03:00
Общество

В понедельник в Рязани ожидаются мокрый снег и плюсовая температура

Днем воздух прогреется до семи градусов выше ноля
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В понедельник, 25 марта, в Рязани ожидается переменная облачность, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Ночью местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем без осадков. На отдельных участках дорог региона — гололедица. Порывы ветра будут достигать десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью -4…+1ºС, днем +2…+7ºС.

Отмечается, что в ближайшие сутки в Рязанской области метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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