2019-03-24T12:13:27+03:00
Общество

У осужденной за мошенничество рязанки приставы арестовали автомобиль

Продажа «Лады Приора» только наполовину сможет покрыть долг по штрафу
Александр РАДЫГИН
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Судебные приставы арестовали автомобиль 23-летней рязанки, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Установлено, что ранее Ростовский районный суд признал девушку виновной в мошенничестве при получении выплат с использованием своего служебного положения. Приговором суда ей назначили крупный штраф, однако выплачивать его она не спешила. В итоге сумма долга составила 443 026 рублей.

20 марта судебные приставы в присутствии понятых арестовали автомобиль девушки «Лада Приора». Предварительная стоимость автомобиля составила 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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