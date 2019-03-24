У осужденной за мошенничество рязанки приставы арестовали автомобиль

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-24T12:13:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы арестовали автомобиль 23-летней рязанки, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Установлено, что ранее Ростовский районный суд признал девушку виновной в мошенничестве при получении выплат с использованием своего служебного положения. Приговором суда ей назначили крупный штраф, однако выплачивать его она не спешила. В итоге сумма долга составила 443 026 рублей.

20 марта судебные приставы в присутствии понятых арестовали автомобиль девушки «Лада Приора». Предварительная стоимость автомобиля составила 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU