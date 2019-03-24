У осужденной за мошенничество рязанки приставы арестовали автомобиль
Продажа «Лады Приора» только наполовину сможет покрыть долг по штрафу
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Судебные приставы арестовали автомобиль 23-летней рязанки, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Установлено, что ранее Ростовский районный суд признал девушку виновной в мошенничестве при получении выплат с использованием своего служебного положения. Приговором суда ей назначили крупный штраф, однако выплачивать его она не спешила. В итоге сумма долга составила 443 026 рублей.
20 марта судебные приставы в присутствии понятых арестовали автомобиль девушки «Лада Приора». Предварительная стоимость автомобиля составила 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU