Рязанка Александра Трусова взяла золото спартакиады учащихся среди фигуристок

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-24T10:04:58+03:00

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23 марта в столице Мордовии были разыграны медали IX зимней спартакиады учащихся России среди фигуристок-одиночниц. За пьедестал почета боролись 29 девушек, однако по факту за награду высшего достоинства боролись лишь две - родившаяся в Рязани Александра Трусова и москвичка Анна Щербакова - выступающие, что называется, в другой лиге.

Главная конкурентка рязанки, она же лидер короткой программы, произвольную откатала неудачно, дважды упав при выполнении четверных прыжков. Саша же все заявленные элементы, в том числе четверные лутц и тулуп, выполнила успешно. Двукратная чемпионка мира получила от судей 176,9 балла и 254,33 по сумме после двух программ, а это, на минуточку, на 15,9 балла больше мирового рекорда среди взрослых спортсменов! Разрыв между первым и вторым местом составил космические 33,58 пункта. Лучшей из остальных стала фигуристка из Санкт-Петербурга Софья Хозяинова.

Фото: скриншот с видеотрансляции на YouTube.

Сезон 2018/2019 для Саши завершился как нельзя лучше. Желаем успехов нашей землячке в новом спортивном году! И, конечно, побед!

А в начале февраля 14-летняя спортсменка дала нам эксклюзивное интервью, в котором рассказала о том, каково это - быть не такой, как все.

ИСТОЧНИК KP.RU