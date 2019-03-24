С помощью магнитов рязанцы украли электроэнергии на 610 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-24T09:32:54+03:00

Энергетики рассказали, как ищут магниты на счетчиках в домах и квартирах

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Сотрудники «Рязаньэнерго» выявили 66 фактов вмешательства в работу приборов учета электроэнергии для искажения их показателей, сообщает пресс-служба компании. Объем похищенной электроэнергии превысил 188 тысяч кВт*ч. Сумма нанесенного ущерба — более 610 тысяч рублей.

С начала года возбуждено 16 дел об административных правонарушениях за самовольное подключение и использование электрической энергии. Решениями мировых судей к ответственности привлечены 14 потребителей, уличенных в хищении электроэнергии на общую сумму 195 тысяч рублей.

Энергетики напоминают, что в их распоряжении имеется достаточный арсенал технических средств, который позволяет обнаружить любые манипуляции со счетчиками и схемами подключения к сетям. В частности, специальные приборы поиска скрытой проводки, токоизмерительные клещи, закрепленные на телескопической штанге. Это позволяет замерить силу тока, не заходя в дом потребителя, а также специальные пломбы, определяющие воздействие магнита на счетчик.

ВАЖНО!

В случае хищений электроэнергии, нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к административной ответственности с выплатой штрафа до 15 тысяч рублей. В случае причинения ущерба свыше 250 тысяч рублей – к уголовной ответственности.

КСТАТИ

В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника добропорядочных граждан, исправно оплачивающих счета за электричество. Повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU