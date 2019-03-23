Рязанцев приглашают стать волонтерами «Бессмертного полка»

23 Март 22:35 2019-03-23T22:49:28+03:00

Все желающие смогут помочь в организации и проведении шествия колонны по главному проспекту Рязани

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9 мая 2019 года в Рязани, как и по всей стране, отметят День Победы. По главному проспекту города пройдет колонна «Бессмертного полка». Всероссийская общественная организация «Волонтеры Победы» по традиции последних лет будет сопровождать все центральные мероприятия в Рязани.

«Волонтеры Победы» приглашают всех желающих, достигших возраста 15 лет, принять участие в волонтерском сопровождении «Бессмертного полка».

Организаторам потребуется помощь:

- в работе с участниками шествия;

- в работе с ветеранами на трибуне;

- в формировании колонны;

- в информационном сопровождении мероприятия;

- в фото- и видео фиксации;

- в медицинском сопровождении мероприятия.

Регистрация для волонтеров проходит на сайте волонтерыпобеды.рф («Стать волонтером» - «Личный кабинет» - «Мероприятия» - «Волонтерское сопровождение Парадов Победы и шествия «Бессмертный Полк» - 2019»). По всем вопросам регистрации также можно обратиться в стационарный консультационный пункт по адресу: Рязань, ул. Грибоедова, д. 58 (ГБУ РО «Патриотцентр») по будням с 10.00 до 18.00.

После регистрации волонтеров ждет программа обязательного обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU