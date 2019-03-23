Рязанские футболисты обыграли клуб западной зоны ФК «Муром»

СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-23T20:07:11+03:00

Кирилл Зубков (№2) в первом тайме несколько раз обострял игру, но гола болельщики так и не дождались.

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23 марта на стадионе «Олимпиец» состоялась товарищеская встреча между ФК «Рязань» и ФК «Муром». Отметим, что после первого круга команда из Владимирской области занимает седьмое место в зоне «Запад».

Ход игры во втором тайме рязанские футболисты полностью контролировали.

В первом тайме команды показывали блеклую игру. Наверное, единственный опасный момент хозяева создали после прохода Кирилла Зубкова. Рязанский полузащитник каким-то немыслимым образом сохранил мяч, отдал пас на Георгия Журавлева, но того снесли в штрафной площади. Судья пенальти не назначил, а нападающий за споры с арбитром получил желтую карточку.

Через несколько минут Дмитрий Климашин забьет гол, а пока среди сугробов получает установку от тренера Валерия Бахмутова.

Второй тайм был гораздо интереснее. В середине последнего отрезка встречи Артем Малахов протащил мяч со своей половины, вывел на ударную позицию Яна Шанина, и новобранец команды в борьбе с защитником и вратарем изящно переправил мяч в ворота. Еще через несколько минут только что вышедший на поле Дмитрий Климашин заставил ошибиться вратаря, отобрал у него мяч и сделал счет 2:0 в пользу рязанской команды.

В самом конце матча в штрафной соперника сбили Михаила Сентюрина, но судья Ксения Горячева, как и ее коллега в первом тайме, тоже не увидела нарушений. Финальный свисток — победа ФК «Рязань».

Следующий контрольный матч ФК «Рязань» проведет 30 марта в Коломне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/698920" frameborder="0"></iframe> Ключевые моменты товарищеского матча между ФК «Рязань» и ФК «Муром».

ИСТОЧНИК KP.RU