Сотрудники рязанского УФСИН тренировались в стрельбе и взаимопонимании друг друга

СЕГОДНЯ 20:14 2019-03-23T20:14:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области завершились учебно-методические сборы среди сотрудников регионального управления ФСИН.

В них приняли участие начальники караулов и их помощники по конвоированию, а также сотрудники следственного изолятора № 2.

- Во время сборов личный состав совершенствовал правила пользования ИТСО - специального автомобиля для перевозки осужденных и заключенных, работу видеорегистраторов и оттачивал мастерство стрельбы на лазерном тренажере, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого в рамках сборов сотрудники управления прошли социально-психологический тренинг на сплоченность в коллективе.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU