Сотрудники рязанского УФСИН тренировались в стрельбе и взаимопонимании друг друга
В Рязанской области завершились учебно-методические сборы среди сотрудников регионального управления ФСИН.
В них приняли участие начальники караулов и их помощники по конвоированию, а также сотрудники следственного изолятора № 2.
- Во время сборов личный состав совершенствовал правила пользования ИТСО - специального автомобиля для перевозки осужденных и заключенных, работу видеорегистраторов и оттачивал мастерство стрельбы на лазерном тренажере, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Помимо этого в рамках сборов сотрудники управления прошли социально-психологический тренинг на сплоченность в коллективе.
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU