В рязанском райцентре нетрезвая рязанка угрожала убийством своей матери
Возбуждено уголовное дело
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Семейная ссора в Сасовском районе обернулась возбуждением уголовного дела. Нетрезвая 28-летняя девушка угрожала своей 51-летней матери убийством ножом. Несовершеннолетняя дочка агрессивно настроенной жительницы райцентра попыталась уладить конфликт. В это время ее бабушка добралась до телефона и вызвала полицию.
Приехавшие по адресу стражи правопорядка пламя ссоры погасили, участковый полицейский смог утихомирить нетрезвую девушку. В отношении 28-летней девушки возбуждено уголовное дело, санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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