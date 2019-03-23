Рязанцев попросят записывать старые легенды и семейные байки

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-23T13:22:43+03:00

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В Рязанской области начинается сбор народных легенд и семейных историй. Произойдет это в рамках проекта «Историческая память городов». 26 марта в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоится лекция, на которой эксперты расскажут всем желающим, как надо собирать рассказы старожилов, народные легенды и семейные байки, детские «страшилки», записывать рассказы своих родственников. Там же объяснят, как люому рязанцу можно будет стать участником проекта.

Ожидается, что за эту работу в свободное время возьмутся десятки добровольцев – студенты и пенсионеры, бизнесмены и журналисты. Отдельно организаторы «Исторической памяти городов» ждут текстов про опасные места города или легенды о старинных усадьбах.

ИСТОЧНИК KP.RU