В Рязанской области из-за весеннего половодья закрыли для движения понтонный мост

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-23T11:58:00+03:00

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В субботу, 23 марта, пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области сообщила, что в связи с прохождением весеннего половодья временно закрыто движение по понтонному мосту через реку Цну в районе села Ямбирно Шацкого района.

Выставлены соответствующие дорожные знаки. Дорожное сообщение не нарушено, через село проходит федеральная трасса, на которой расположен капитальный мост через Цну.

Как только позволит паводковая обстановка движение по понтонному мосту будет открыто вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU