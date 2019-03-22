В Рязанской области озаботились птичьим гриппом — отстреливают носителей

СЕГОДНЯ 19:05 2019-03-22T19:05:24+03:00

В ходе диагностического отстрела убивать разрешается не более 3 штук каждого вида

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Министерством природопользования Рязанской области организован диагностический отстрел диких перелетных птиц для отбора биоматериала. Цель: исследования на наличие гриппа птиц. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Отстреливать будут не более трех экземпляров различных видов птиц в закрепленном охотничьем угодье. Отстрел производится по особым разрешениям на регулирование численности охотничьих ресурсов. Их выдадут при непосредственном участии специалистов ветеринарных лабораторий и под контролем государственных охотничьих инспекторов регионального минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU