В Рязанской области озаботились птичьим гриппом — отстреливают носителей
В ходе диагностического отстрела убивать разрешается не более 3 штук каждого вида
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Министерством природопользования Рязанской области организован диагностический отстрел диких перелетных птиц для отбора биоматериала. Цель: исследования на наличие гриппа птиц. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Отстреливать будут не более трех экземпляров различных видов птиц в закрепленном охотничьем угодье. Отстрел производится по особым разрешениям на регулирование численности охотничьих ресурсов. Их выдадут при непосредственном участии специалистов ветеринарных лабораторий и под контролем государственных охотничьих инспекторов регионального минприроды.
ИСТОЧНИК KP.RU