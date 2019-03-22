2019-03-22T18:31:05+03:00
Общество

В рязанских школах нашли запрещенные продукты

Санитарные правила запрещают кормить учеников кукурузными хлопьями и поить кофе
Антон КОНОВАЛОВ
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В Пителинском районе прокуратура проверила организацию питания в школах. По фактам нарушений возбуждено 6 дел об административных правонарушениях.

Так, в образовательных учреждениях детей кормили кукурузными хлопьями (в отчете они значатся как «сухие пищевые концентраты быстрого приготовления») и поили кофе, а это запрещено санитарными правилами. Кроме того, в холодильниках не везде соблюдался температурный режим, а в ряде случаев для определенных видов продуктов отсутствовал нужный разделочный инвентарь.

Из сообщения пресс-службы областной прокуратуры следует, что отдельное внимание проверяющие уделили Высокополянской СОШ, где на потолке и стенах пищеблока распространяется грибок, осыпается побелка. По этому поводу подан иск в суд, чтобы обязать администрацию района провести ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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