На Рязанскую область идет мокрый снег с порывистым ветром

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-22T17:34:13+03:00

Дорожники готовятся к бою, надеемся, последнему за эту зиму

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Упрдор Москва-Волгоград предупреждает рязанских водителей об ухудшении погоды.

По информации Гидрометцентра и по данным со спутниковых метеосистем, установленных вдоль трасс, с 22 по 25 марта в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областей ожидаются дождь и мокрый снег. При этом порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Рязанские синоптики тем временем сообщили температуру на ближайшую ночь – она расположится в диапазоне -3...+2°С, днем столбики термометров поднимутся до +1...+6°С.

На отдельных участках дорог гололедица. Дорожники из Упрдор Москва-Волгоград обещают вывести на 760 км трасс, обслуживаемых ими в нашей области, 14 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU