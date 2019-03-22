На Рязанскую область идет мокрый снег с порывистым ветром
Упрдор Москва-Волгоград предупреждает рязанских водителей об ухудшении погоды.
По информации Гидрометцентра и по данным со спутниковых метеосистем, установленных вдоль трасс, с 22 по 25 марта в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областей ожидаются дождь и мокрый снег. При этом порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
Рязанские синоптики тем временем сообщили температуру на ближайшую ночь – она расположится в диапазоне -3...+2°С, днем столбики термометров поднимутся до +1...+6°С.
На отдельных участках дорог гололедица. Дорожники из Упрдор Москва-Волгоград обещают вывести на 760 км трасс, обслуживаемых ими в нашей области, 14 спецмашин.
ИСТОЧНИК KP.RU